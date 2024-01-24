

Национальное бюро исполнения отложило выселение семьи в Тбилиси

24.01.2024 12:28





Мать двоих детей, ветеран августовской войны 48-летняя Мариам Какиашвили, проживающая в Тбилиси ждала сегодня прибытия представителей Национального бюро исполнения. По информации, разных СМИ её планировали выселить из-за чего возле дома, где она проживает с утра, собирались гражданские активисты.



Мариам Какиашвили утверждает, что в 2014 году взяла ипотечный займ у частного ростовщика. Позже, чтобы покрыть этот долг, вновь заняла у ростовщика сумму в 16 тысяч долларов. Из-за неуплаты суммы квартира была продана на аукционе в 2018 году, её купил человек, у которого Какиашвили ранее взяла в долг сумму.



Между тем, её выселение было отложено, сообщили в Национальном бюро исполнения.



«На основании статьи 31 Закона Грузии «Об исполнительном производстве» Национальное бюро исполнения отложило запланированное на сегодня выселение, поскольку семья – социально незащищённая, кроме того, в этом доме проживают двое несовершеннолетних. Учитывая их интересы, им было предоставлено дополнительное время для решения проблемы. Сотрудники полиции Национального бюро исполнения продолжат коммуникацию со сторонами, чтобы дело завершилось добровольно и по соглашению», — заявили в бюро.



Напомним, на улице Кекелидзе №1 в Тбилиси Национальное бюро исполнения <решений суда> выселило семью Марины Хатиашвили. МВД Грузии подтвердило, что днем 23 января задержаны 20 человек, которые участвовали в акции протеста.



Это пятая попытка Национального бюро исполнения выселить семью Марины Хатиашвили. Полиции удалось войти в квартиру. Улица Кекелидзе с утра была перекрыта. Железные двери в квартиру были сварены, чтобы не впустить сотрудников бюро.



Близкие и друзья семьи Хатиашвили создали живой кордон на улице перед зданием, а другая часть обливала с балкона квартиры сотрудников Национального бюро исполнения и сотрудников полиции водой, чтобы помешать их попыткам войти в квартиру, где, по сути, укрепилась семья Марины Хатиашвили.



Источник: СОВА

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