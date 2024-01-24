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Национальный музей Грузии выражает готовность принять участие в реставрации экспонатов, пострадавших от пожара в оккупированной Абхазии
24.01.2024 12:28
Национальный музей Грузии выражает готовность участвовать в восстановлении экспонатов, пострадавших от пожара в оккупированной Абхазии.
Как сказано в сообщении, для этого они готовы создать специальную группу.
«Национальный музей Грузии выражает сожаление в связи с пожаром, произошедшим 21 января в художественной галерее оккупированной Абхазии. Национальный музей выражает готовность обратиться за помощью к специалистам художественной галереи в процессе реставрации поврежденных экспонатов и с этой целью создать специальную группу из реставраторов Государственного художественного музея имени Шалвы Амиранашвили», — говорится в сообщении Национального музея Грузии.
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