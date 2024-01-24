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Мамука Хазарадзе подал в суд на Каху Каладзе


24.01.2024   12:39


Адвокат лидера партии «Лело» Мамуки Хазарадзе Звиад Кордзадзе подал против мэра Тбилиси Кахи Каладзе иск в Тбилисский городской суд.

Как поясняет адвокат, иск представляет собой требование, чтобы суд обязал Каху Каладзе опровергнуть распространенную им неверную информацию.

«Г-н Каладзе заявил о Мамуке Хазарадзе, будто он обездоливал людей, отбирал бизнесы, и это заявление наносит ущерб чести, достоинству и деловой репутации. Мы подаем иск с требованием опровержения, поскольку это не соответствует действительности, является ложными сведениями, в связи с чем просим суд обязать господина Каладзе опровергнуть сказанное. В последнее время вопрос о приеме подобных исков решается несколько иначе, не в соответствии с законом. Давайте подождем, посмотрим, что будет, есть все основания, заявление, есть правовые нормы, которые позволяют господину Мамуке это сделать. Подождем остального со стороны суда», - заявил Кордзадзе.


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