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Вахтанг Гомелаури встретился с послом Королевства Нидерландов
24.01.2024 12:53
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури провел ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Грузии Мелине Аракелян.
По сообщению МВД Грузии, в рамках встречи стороны обсудили важность плодотворного сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Министр внутренних дел обратил внимание на роль полицейских атташе в развитии двустороннего сотрудничества и положительно оценил назначение полицейского атташе голландской стороны в Грузии, который начал свою деятельность в 2023 году.
Стороны также говорили о необходимости продолжения эффективного сотрудничества между двумя странами и планах дальнейшего развития отношений. В завершение встречи министр внутренних дел пожелал послу успехов в дальнейшей работе и выразил надежду, что совместными усилиями они смогут и дальше расширять партнерские отношения по различным направлениям.
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