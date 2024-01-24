

TI призывает власти Грузии отказаться от «вредной практики сокрытия указов»

24.01.2024 13:00





По данным «Transparency International — Georgia» («Трансперенси Интернешнл-Грузия»), в 2023 году почти каждое четвертое постановление правительства было связано с передачей госсобственности, однако ни один из этих документов не стал публичным.



По данным TI, в 2023 году правительство Грузии обсудило на 48 заседаниях как минимум 531 проект указа, ни один из которых до сих пор не был обнародован.



В организации также отмечают, что правительство не опубликовало повестку 4 из 48 заседаний. При этом, даже при запросе на получение публичной информации, получить указанные документы невозможно.



«Правительство уже более 3 лет принимает решения за закрытыми дверями. При таком подходе правительство не только снижает доверие к нему, но и порождает подозрения, что целью может быть сокрытие проблемных решений.



Кроме того, 23% постановлений правительства, изданных в 2023 году (122 из 531), касались передачи госсобственности конкретным субъектам или пересмотра согласованных с государством условий, что содержит явные коррупционные риски.



Эти риски усиливаются, учитывая случаи предполагаемой незаконной передачи государственной собственности, выявленные журналистами-расследователями в прошлом», — говорится в заявлении «Transparency International — Georgia».



По данным организации, помимо того, что правительство подает плохой пример другим государственным учреждениям, не публикуя свои постановления, оно также нарушает несколько законов:



Право доступа к публичной информации гарантировано статьей 18 Конституции Грузии.

Статьи Общего административного кодекса о доступности публичной информации; Принцип гласности заложен в статье 10 Общего административного кодекса, правила, установленные для выдачи публичной информации, определены третьей главой того же Кодекса.

Регламент Правительства относительно размещения постановлений на сайте в течение максимум 3 дней.

Постановление Правительства об инициативной публикации информации.

«Transparency International — Georgia» призывает Администрацию Правительства отказаться от вредной практики сокрытия указов, выполнить требования закона и опубликовать все документы как на своем официальном сайте, так и на сайте «Законодательного вестника», а также возобновить выдачу публичной информации по запросу.



Нетгазета

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