

Манджгаладзе: Мы не исключаем ни улицы, ни протеста, но мы нацелены на создание позитивной повестки дня

24.01.2024 15:34





Мы не исключаем ни улицы, ни протеста, но на данный момент мы нацелены на создание настолько позитивной повестки, чтобы соревноваться друг с другом не в языке ненависти и грязью, а в делании дела, - заявил депутат парламента Грузии от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, оценивая заявление оппозиционного политика Тако Чарквиани.



По его словам, никто не может искусственно вывести людей на улицы.



«Люди прекрасно знают, когда им следует выйти на улицу. Мы, конечно, не исключаем ни улицы, ни протеста, но на данный момент мы нацелены на создание такой позитивной повестки, чтобы соревноваться друг с другом не в язке ненависти и кидании грязью, а в делании дела, создании рабочих мест и строительстве Грузии. Будет попытка повернуть нас налево и направо, но мы не сдвинемся с этой линии», - заявил Манджгаладзе.



Вместе с тем Манджгаладзе отмечает, что необходимо укрупнять оппозицию и он не видит проблемы в том, что к этому процессу подключиться президент Грузии Саломе Зурабишвили.





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