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Сарджвеладзе: Саломе Зурабишвили допустила несколько серьезных ошибок


24.01.2024   15:35


По заявлению депутата парламентского большинства Михаила Сарджвеладзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили сожгла все мосты в плане сотрудничества с правительством, и единственным местом, где она представляет себя, может быть оппозиция.

По его словам, со стороны Саломе Зурабишвили было большой ошибкой думать, что она будет играть какую-то важную роль в оппозиции.

Как отмечает Сарджвеладзе, у президента сейчас уже нет такого выбора: сотрудничать с властями или оппозицией.

«Саломе Зурабишвили допустила несколько серьезных ошибок. Ссерьезная ошибка, в частности, связана, с неправильной оценкой собственных конституционных полномочий. Этим она, конечно, определил свою политическую судьбу в плане сотрудничества с властью и сожгла тут все мосты», - заявил Сарджвеладзе.

Вместе с тем он сказал о положении оппозиции, отметив, что оппоненты правящей команды «пытаются ловить рыбу в мутной воде».


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