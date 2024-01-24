

Сарджвеладзе: Саломе Зурабишвили допустила несколько серьезных ошибок

24.01.2024 15:35





По заявлению депутата парламентского большинства Михаила Сарджвеладзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили сожгла все мосты в плане сотрудничества с правительством, и единственным местом, где она представляет себя, может быть оппозиция.



По его словам, со стороны Саломе Зурабишвили было большой ошибкой думать, что она будет играть какую-то важную роль в оппозиции.



Как отмечает Сарджвеладзе, у президента сейчас уже нет такого выбора: сотрудничать с властями или оппозицией.



«Саломе Зурабишвили допустила несколько серьезных ошибок. Ссерьезная ошибка, в частности, связана, с неправильной оценкой собственных конституционных полномочий. Этим она, конечно, определил свою политическую судьбу в плане сотрудничества с властью и сожгла тут все мосты», - заявил Сарджвеладзе.



Вместе с тем он сказал о положении оппозиции, отметив, что оппоненты правящей команды «пытаются ловить рыбу в мутной воде».





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