

В ВСУ заявляют, что самолет, разбившийся в Белгородской области России, перевозил ракеты

24.01.2024 15:36





В Вооруженных силах Украины утверждают, что самолет, разбившийся в Белгородской области России, перевозил ракеты. Об этом Украинская правда сообщает со ссылкой на собственного источника в Вооруженных силах Украины.



Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.



До этого в Минобороны России заявили, что на военно-транспортном самолете ИЛ-76 перевозили украинских военнопленных с целью обмена.





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