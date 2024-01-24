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В ВСУ заявляют, что самолет, разбившийся в Белгородской области России, перевозил ракеты
24.01.2024 15:36
В Вооруженных силах Украины утверждают, что самолет, разбившийся в Белгородской области России, перевозил ракеты. Об этом Украинская правда сообщает со ссылкой на собственного источника в Вооруженных силах Украины.
Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
До этого в Минобороны России заявили, что на военно-транспортном самолете ИЛ-76 перевозили украинских военнопленных с целью обмена.
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