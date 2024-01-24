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Хазарадзе: Выселение семей зимой - это катастрофа, в мое время ничего подобного не было


24.01.2024   15:37


Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе заявляет, что выселение семей зимой – это катастрофа.

Как отметил Хазарадзе, подобные вещи зимой запрещены во всех странах.

«Подобные вещи запрещены зимой во всех странах, это катастрофа», — заявил Хазарадзе.

На вопрос, как это происходило в период, когда Хазарадзе TBC Bank, он ответил: «В мое время ничего подобного не происходило».


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