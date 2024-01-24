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Хазарадзе: Выселение семей зимой - это катастрофа, в мое время ничего подобного не было
24.01.2024 15:37
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе заявляет, что выселение семей зимой – это катастрофа.
Как отметил Хазарадзе, подобные вещи зимой запрещены во всех странах.
«Подобные вещи запрещены зимой во всех странах, это катастрофа», — заявил Хазарадзе.
На вопрос, как это происходило в период, когда Хазарадзе TBC Bank, он ответил: «В мое время ничего подобного не происходило».
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