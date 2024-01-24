

Сарджвеладзе: Саломе Зурабишвили не имеет перспектив иметь серьезное влияние и вес в оппозиции

24.01.2024 15:37





«Главная ошибка Саломе Зурабишвили в том, что она предполагала, что у нее будет важная функция и роль в оппозиции. На самом деле у нее нет никаких перспектив иметь какое-либо серьезное влияние и вес в оппозиции», — заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе.



По словам Сарджвеладзе, Саломе Зурабишвили прекрасно понимает, что после 2024 года, если она видит свое политическое будущее только с оппозицией, другой перспективы у нее нет.



«Президентский срок Саломе Зурабишвили подходит к концу, и у нее нет никаких перспектив. Она прекрасно понимает, что после 2024 года свое политическое будущее она видит только вместе с оппозицией, другой перспективы у него нет. Если она уйдет в отставку, статус останется и рассчитанная ею перспектива сохранится, но это неверно. Я не думаю, что это принуждение — ее выбор сотрудничать с силами, для которых существуют деструктивные планы и сценарии. Основная ошибка Зурабишвили заключается в том, что она предполагала, что у нее будет важная функция и роль в оппозиции. У нее фактически нет никаких перспектив иметь какое-либо серьезное влияние и вес в оппозиции», — заявил Михаил Сарджвеладзе.



Движение «Сила народа» опубликовало сегодня заявление, в котором говорится: «Если «Партия глобальной войны» увидит больше ресурсов в Саакашвили, они заставят Зурабишвили его помиловать, а если в Саломе, то он останется в тюрьме, Саломе уйдет в отставку и примет участие в выборы вместе с Лело».





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