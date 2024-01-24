

Каладзе: Применяющие физическое насилие к нашим сотрудникам, должны быть наказаны

24.01.2024 15:38





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, участились факты физического насилия в отношении сотрудников мониторинговых служб мэрии в процессе выполнения ими служебных обязанностей.



Об этом он сказал сегодня, 24 января, на заседании правительства мэрии Тбилиси.



По словам Каладзе, люди, которые физически нападают на наших сотрудников при исполнении ими своих служебных обязанностей, должны быть наказаны.



Каха Каладзе поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе, чтобы в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами в отношении подобных фактов были как можно скорее реализованы самые строгие меры в рамках закона.



«Для того, чтобы в нашем прекрасном городе всегда был порядок, поездки были безопасными, автомобили были правильно припаркованы, не было незаконных построек, хаотичной внешней торговли, загрязнения города строительными или другими опасными материалами и т. д., наши сотрудники работают 24 часа в сутки. Работают самоотверженно и выполняют свои должностные обязанности. Наряду с соблюдением закона участились случаи, когда наши сотрудники при исполнении своих полномочий подвергались оскорблениям, а иногда и физическим прикосновениям со стороны нарушителей закона. Все это тяжело и категорически недопустимо», — заявил Каладзе.



По его словам, общество должно быть единым в этом вопросе.



«Каждому нашему сотруднику, который достойно и профессионально служит этому городу, я выражаю полную поддержку и поддержку. Физическое насилие является неправильным и категорически неприемлемым, и люди, применяющие физическое насилие к нашим сотрудникам при исполнении служебных обязанностей, должны быть наказаны. С привлечением соответствующих ведомств действовать в соответствии с законом», — добавил мэр.





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