

Саакашвили: Большинство грузин утверждают, что я политзаключенный

24.01.2024 15:41





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился посредством социальной сети Facebook к подписантам обращения к властям Украины с просьбой защитить его права.



«Я хочу напомнить всем, что сила в единстве и нас много. Я один из вас, здесь среди вас и с вами. Я вас очень люблю!



P.S. И снова Инга Григолия задала вопрос, если президент совершил преступление, разве он не должен сидеть в тюрьме? Дорогая Инга, ни одна страна мира, кроме России, не признает, что я совершил какое-либо уголовное преступление, я путешествовал и везде меня принимали на высоком уровне.



Согласно опросам, большинство грузин утверждают, что я политзаключенный. Пожалуйста, не лейте воду на логику российского режима.



С другой стороны, большое спасибо за освещение моего вопроса и предоставление трибуны представителям общества», — говорит Михаил Саакашвили.



Напомним, что представители третьего сектора, актеры, врачи и часть оппозиции Грузии обращаются к властям Украины с просьбой защитить права экс-президента Михаила Саакашвили.



«Конкретные люди, совершившие уголовные преступления против президента Саакашвили и участвовавшие в бесчеловечном обращении, насилии, должны понести уголовную ответственность — мы считаем, что Украина должна начать предпринимать шаги в этом направлении», — заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.



Источник: СОВА

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