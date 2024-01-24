

Адвокат заявляет, что из-за ухудшения здоровья Михаил Саакашвили не сможет участвовать в сегодняшнем процессе

24.01.2024 15:43





Михаил Саакашвили, обвиняемый в разгоне протеста 7 ноября 2007 года и вторжении на телекомпанию «Имеди», не будет присутствовать на сегодняшнем судебном заседании. Как заявил его адвокат Бека Басилая, состояние здоровья Саакашвили ухудшилось и из-за этого он не смог участвовать в процессе по делу присвоении бюджетных средств в начале января.



На сегодняшнем заседании планируется допросить трех свидетелей обвинения. Как сообщил прокурор Джарджи Циклаури, сегодня будут допрашивать пострадавших в результате разгона акции 7 ноября.



По делу о 7-м ноября Саакашвили обвиняют в превышении полномочий.



По тому же делу обвиняются бывший министр юстиции Зураб Адеишвили, бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава и бывший министр обороны Давид Кезерашвили.















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