|
|
|
Адвокат заявляет, что из-за ухудшения здоровья Михаил Саакашвили не сможет участвовать в сегодняшнем процессе
24.01.2024 15:43
Михаил Саакашвили, обвиняемый в разгоне протеста 7 ноября 2007 года и вторжении на телекомпанию «Имеди», не будет присутствовать на сегодняшнем судебном заседании. Как заявил его адвокат Бека Басилая, состояние здоровья Саакашвили ухудшилось и из-за этого он не смог участвовать в процессе по делу присвоении бюджетных средств в начале января.
На сегодняшнем заседании планируется допросить трех свидетелей обвинения. Как сообщил прокурор Джарджи Циклаури, сегодня будут допрашивать пострадавших в результате разгона акции 7 ноября.
По делу о 7-м ноября Саакашвили обвиняют в превышении полномочий.
По тому же делу обвиняются бывший министр юстиции Зураб Адеишвили, бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава и бывший министр обороны Давид Кезерашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна