

ЕНД призывает Киев расследовать факты бесчеловечного обращения с Саакашвили

24.01.2024 15:44





Партия «Единое национальное движение» (ЕНД) обращается к властям Украины с призывом расследовать факты возможного уничижительного и бесчеловечного обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В условиях «Грузинской мечты» такое расследование в Грузии начато не будет, поэтому оппозиция обращается с соответствующей просьбой к украинской стороне, заявляет председатель «Нацдвижения» Леван Хабеишвили.



«Произошел беспрецедентный случай – международные организации признали, что в отношении президента Саакашвили было применено репрессивное, бесчеловечное обращение. Соответственно, конкретные люди, совершившие уголовные преступления против президента Саакашвили и участвовавшие в бесчеловечном обращении и насилии, а мы все видели эти кадры, должны понести уголовную ответственность. Мы считаем, что Украина должна начать предпринимать шаги в этом направлении», — заявил Хабеишвили.



Обращение подписали представители третьего сектора, актеры, врачи и часть оппозиции Грузии, заявляет представитель «Национального движения» Зураб Чиаберашвили.



«Украинская сторона и сам президент Зеленский всегда очень активны, потому что Саакашвили является гражданином Украины и более того, он высокопоставленный чиновник украинского правительства, естественно каждое государство обязано защищать права своих граждан, особенно в условиях политических преследований... Мы постоянно и методично работаем по всем направлениям, как юридическим, так и политическим, чтобы добиться прекращения политических преследований в Грузии и освобождения Саакашвили», – заявил Зураб Чиаберашвили.



Напомним, что в декабре прошлого года партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» потребовала вернуть в тюрьму Михаила Саакашвили. Член партии Михаил Даушвили назвал прибывание экс-главы государства в клинике «Вивамеди» спектаклем «Грузинской мечты», и обвинил партию власти в использовании суда «для достижения собственных предвыборных пиар-целей».



Вскоре с такой инициативой выступили и представители движения «Сила народа», их поддержал и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



18 января Комитет Совета Европы по предотвращению пыток опубликовал критические замечания о ситуации в тбилисской клинике «Вивамеди», которая оказывает медицинские услуги заключенным Грузии, в том числе Саакашвил





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