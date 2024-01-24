

На аллее Агмашенебели и проспекте Маршала Геловани планируют обустроить автобусную полосу

24.01.2024 16:00





По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, изучается вопрос обустройства автобусных полос (выделенная полоса для общественного транспорта) на аллее Агмашенебели и проспекте Маршала Геловани.



По его словам, также планируется провести проверку целесообразности проектов плана развития транспорта, предложенных датской компанией Ramboll.



Датская компания Ramboll Group, по заказу мэрии Тбилиси, и при финансировании Азиатского банка развития, и реконструкции, три года работала над генеральным планом развития транспорта в Тбилиси.



«Стратегия включает в себя такие беспрецедентные проекты, как соединение Диди Дигома с центром города быстрым и комфортным железнодорожным транспортом. Это может быть трамвай или метро. В целом, аллея Агмашенебели настолько перегружена, что выбраться из Дигоми большая проблема. Это проблема и для общественного транспорта.



Мы планируем определенные мероприятия после завершения работ по восстановлению проспекта Церетели. Чтобы поддержать население Диди Дигоми и общественный транспорт не застревал на алее Агмашенебели, необходимо обустроить автобусные полосы. Это необходимо (сделать) и на проспекте Маршала Геловани», — сказал Каха Каладзе.



Каха Каладзе поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе и главе Агентства транспорта и городского развития Виктору Цилосани начать работу над планом действий, записать сроки начала работы по рекомендуемым мерам и представить результаты общественности.



«Это займет некоторое время, но пришло время начать работать в этом направлении. Если необходимо нанять дополнительных специалистов, давайте пригласим иностранных специалистов», — добавил мэр Тбилиси.



В 2021 году мэрия провела работы по разметке дороги на 14-километровом участке по аллее Агмашенебели. Общая стоимость проекта составила около 320 000 лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





