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У Грузии новые послы в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании
24.01.2024 17:08
У Грузии новые послы в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании. Более конкретно, по информации администрации правительства, послом в государстве Израиль назначен Заза Канделаки, который ранее был послом Грузии в Иорданском Хашимитском Королевстве. Он сменил на этой должности Лашу Жвания.
Ношреван Ломтатидзе будет чрезвычайным и полномочным послом Грузии в государстве Кувейт. По сообщению администрации правительства, с июня 2021 года и по настоящее время он работал директором департамента международных экономических отношений МИД Грузии. Ломтатидзе сменит на этом посту Константина Жгенти.
Что касается новоназначенного посла в Китае, то им стал Паата Каландадзе. Он сменит в этой должности Арчила Каландия. До назначения послом в Китайской Народной Республике Паата Каландадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах.
Послом Грузии в Иорданском Хашимитском Королевстве будет Арчил Дзулиашвили. Он сменил на этом посту Зазу Канделаки. Арчил Дзулиашвили занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Индия.
По ирформации администрации правительства, премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня лично встретился с новоназначенными послами.
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