

Саакашвили: Ни одна страна в мире, кроме России, не признает, что я совершил уголовное преступление

24.01.2024 17:08





Огромное спасибо всем инициаторам общественного обращения и всем участникам сегодняшней встречи. Еще раз, моя главная задача, в большей степени заключается в избавлении нашего народа, чем самого себя.- говорится в обращении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, размещенном на его странице в Facebook.



Кроме того, по словам Саакашвили, ни одна страна, кроме России, не признает, что он совершил какое-либо уголовное преступление.



«Я хочу напомнить всем, что сила в единстве и нас много. Я один из вас, здесь среди вас и с вами.



Очень вас люблю! P.S. И еще, Инга Григолия задала вопрос. Мол, если президент совершил преступление, разве он не должен сидеть в тюрьме? Дорогая Инга, ни одна страна мира, кроме России, не признает, что я совершил какое-либо уголовное преступление, я везде путешествовал и везде был принят на высоком уровне.



Меня ни на какой границе не останавливали. Согласно опросам, большинство грузин говорят, что я политзаключенный. Очень прошу, не лейте воду на логику российского режима.



С другой стороны, большое спасибо за освещение моего вопроса и предоставление трибуны представителям общества», - заявляет Михаил Саакашвили.





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