Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили: Ни одна страна в мире, кроме России, не признает, что я совершил уголовное преступление


24.01.2024   17:08


Огромное спасибо всем инициаторам общественного обращения и всем участникам сегодняшней встречи. Еще раз, моя главная задача, в большей степени заключается в избавлении нашего народа, чем самого себя.- говорится в обращении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, размещенном на его странице в Facebook.

Кроме того, по словам Саакашвили, ни одна страна, кроме России, не признает, что он совершил какое-либо уголовное преступление.

«Я хочу напомнить всем, что сила в единстве и нас много. Я один из вас, здесь среди вас и с вами.

Очень вас люблю! P.S. И еще, Инга Григолия задала вопрос. Мол, если президент совершил преступление, разве он не должен сидеть в тюрьме? Дорогая Инга, ни одна страна мира, кроме России, не признает, что я совершил какое-либо уголовное преступление, я везде путешествовал и везде был принят на высоком уровне.

Меня ни на какой границе не останавливали. Согласно опросам, большинство грузин говорят, что я политзаключенный. Очень прошу, не лейте воду на логику российского режима.

С другой стороны, большое спасибо за освещение моего вопроса и предоставление трибуны представителям общества», - заявляет Михаил Саакашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна