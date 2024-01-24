

Двух активистов, задержанных на акции против выселения, оштрафовали на 2000 лари

24.01.2024 17:10





Двое активистов, задержанных накануне на акции против выселения семьи Марины Хатиашвили на улице Кекелидзе, были освобождены после того, как им был назначен штраф в размере 2000 лари.



«Вчера, 23 числа, состоялся суд над четырьмя задержанными. Решение по двум из них было объявлено сегодня, и они были освобождены из изолятора. По решению суда, каждый из них был оштрафован на сумму 2000 лари. Остальные задержанные сегодня были освобождены из изолятора», — сообщила Netgazeti представительница Центра социальной справедливости Кети Чутлашвили, которая является адвокатом задержанных. По ее словам, не сегодня, но в ближайшие дни МВД, вероятно, обратится в суд по остальным делам.



По данным МВД Грузии, всего на акции против выселения на улице Кекелидзе в Тбилиси полиция задержала 20 человек.



По данным ведомства, 18 человек были арестованы в административном порядке по фактам неподчинения законному требованию полицейского и нарушения общественного порядка. Еще двое граждан были задержаны за нарушение второй части статьи 187 УК (подпункт «в»), их обвиняют в повреждении автомобиля принадлежащего Национальному бюро исполнения.





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