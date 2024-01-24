

Бывший посол Грузии в Израиле уходит с дипломатической службы

24.01.2024 19:31





Бывший посол Грузии в Израиле Лаша Жвания покидает дипломатическую службу. Как заявил Жвания «ИнтерпресснНьюс», он продолжит работу в частном секторе.



По его же пояснению, у него есть предложение из Израиля и оно связано с международными проектами, которые «наверное, должны многое изменить на Ближнем Востоке в ближайшем будущем».



По словам Жвания, у него были предложения от МИД, последнее такое предложение он получил в декабре, однако решение уже принял.



«Причиной ухода с должности не было никаких, кроме закона, согласно которому ротация посла составляет 4 года и 6 месяцев, что истекает 1 февраля. Планы на будущее не связаны с государственной службой. Я принял это решение еще в 2010 году. Затем после выборов, как вы знаете, я был главой администрации президента, и тогда президентом было предложено мне назначение в Израиль. Я не отказался от Израиля, я очень люблю эту страну, мы сделали много очень хороших дел для дальнейшего развития отношений между двумя странами...



Нужно поприще, я имею в виду разницу между государственной и частной деятельностью. На государственной службе ты зависишь от зарплаты, на частной – от своей работы. У меня есть личный опыт на госслужбе, в том числе на самых высоких должностях: был министром экономики, заместителем министра финансов, заместителем министра иностранных дел, председателем комитета, главой администрации, что мне еще пройти теперь?» - заявил Жвания.



Для информации, послом в Государстве Израиль назначен Заза Канделаки, который ранее был послом Грузии в Иорданском Хашимитском Королевстве. Он сменил на этой должности Лашу Жвания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





