

Гиви Миканадзе избран председателем подкомитета по исполнению решений Страсбургского суда на второй срок

25.01.2024 10:59





На зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге председатель комитета парламента Грузии по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе был избран председателем подкомитета по исполнению решений Европейского суда по правам человека.



Гиви Миканадзе был избран на указанную должность на второй срок.



По данным пресс-службы парламента Грузии, подкомитет единогласно поддержал кандидатуру Гиви Миканадзе и положительно оценил деятельность подкомитета под его руководством в 2023 году.







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