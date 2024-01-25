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Гиви Миканадзе избран председателем подкомитета по исполнению решений Страсбургского суда на второй срок
25.01.2024 10:59
На зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге председатель комитета парламента Грузии по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе был избран председателем подкомитета по исполнению решений Европейского суда по правам человека.
Гиви Миканадзе был избран на указанную должность на второй срок.
По данным пресс-службы парламента Грузии, подкомитет единогласно поддержал кандидатуру Гиви Миканадзе и положительно оценил деятельность подкомитета под его руководством в 2023 году.
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