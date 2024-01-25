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Украина настаивает на международном расследовании крушения ИЛ-76 в Белгородской области
25.01.2024 11:14
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на международном расследовании крушения российского транспортного самолета ИЛ-76 в Белгородской области.
«Очевидно, что россияне играют жизнями украинских пленных, чувствами их родственников и эмоциями нашего общества», — заявил Зеленский.
Президент Украины также отметил, что украинская разведка расследует местонахождение пленных, хотя Зеленский не уточнил, были они в самолете или нет.
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