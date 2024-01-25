

Делегация Азербайджана разорвала отношения с ПАСЕ

25.01.2024 11:17





Делегация Азербайджана прекратила отношения с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Об этом заявили члены делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.



Согласно заявлению азербайджанской делегации в ПАСЕ, на фоне «невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии, сложившейся в Парламентской ассамблее Совета Европы, делегация Азербайджана приняла решение не участвовать в заседаниях».



В заявлении отмечается, что эта организация никогда в истории Парламентской ассамблеи Совета Европы не вела себя столь позорно.



Как известно, Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня обсудит вопрос ограничения полномочий делегации Азербайджана.







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