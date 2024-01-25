

Бежашвили: Саакашвили наказывается олигархическими властями Грузии за защиту демократии и борьбу с коррупцией

25.01.2024 13:06





Сегодня г-н Саакашвили сталкивается с проблемами со здоровьем, будучи несправедливо заключенным по политически мотивированным обвинениям. Если говорить правду, то сегодня он наказывается олигархическими властями Грузии за защиту демократии, борьбу с коррупцией и создание исторического прецедента передачи власти путем демократических выборов, - заявил член политсовета «Единого национального движения» Леван Бежашвили. во время своего выступления в Совете Европы.



Председатель политсовета «Единого национального движения» Леван Бежашвили, выступая на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 2024 года сказал о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили и состоянии его здоровья .



«Выражаю искреннюю благодарность за возможность выступить здесь сегодня. Обращаюсь к вам с глубокой обеспокоенностью, поскольку обращаю ваше внимание на тревожное состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Сегодня г-н Саакашвили сталкивается с проблемами со здоровьем, будучи несправедливо заключенным по политически мотивированным обвинениям. Если говорить правду, то сегодня он наказывается олигархическими властями Грузии за защиту демократии, борьбу с коррупцией и создание исторического прецедента передачи власти посредством демократических выборов.



В недавнем отчете Комитета против пыток Совета Европы подчеркивается ухудшение его здоровья, которое по-прежнему находится под серьезной угрозой из-за отказа властей предоставить ему адекватную медицинскую помощь. В соответствии с нашей приверженностью справедливости и правам человека в демократическом обществе, мы не должны забывать о положении Саакашвили, который неоднократно подвергался бесчеловечному и унижающему достоинство обращению как в тюрьме, так и во время нахождения в медицинской клинике. Предположительно, он был отравлен при переводе из тюремной больницы в гражданскую клинику.



Помимо его дела, мы видим проблему эрозии демократических ценностей и злоупотребления правовой системой в политических целях. Всеобще признано, что его дело является результатом противодействия Кремлю и приверженности демократии, что делает его личным узником Путина.



Учитывая эти неотложные обстоятельства, я спрашиваю комитет: как он воспринимает дело Михаила Саакашвили и какие действия можно предпринять для установления справедливости и обеспечения защиты основных прав человека?



Давайте объединим наши голоса за справедливость, за освобождение Михаила Саакашвили и других политических заключенных, а также за обеспечение того, чтобы основные права человека были соблюдены без каких-либо компромиссов», - заявил Леван Бежашвили, выступая с речью.



Эту информацию распространяет пресс-служба «Национального движения».





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