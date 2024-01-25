

«Грузинская мечта» не набирала 50% даже на пике своей легитимности - Бучукури

25.01.2024 13:07





«Когда «Грузинская мечта» была на пике своей легитимности, она не набрала даже 50 процентов на пропорциональных выборах», — заявила член партии «За Грузию» Анна Бучукури.



Как отметила Анна Бучукюри, активную часть правящей партии нужно поощрять, поскольку она находится в ослабленной позиции.



«Грузинская мечта» не уважает даже собственное прошлое, потому что даже когда у нее был лучший политический период в 2016 году, даже в этих условиях, в пропорциональной части выборов, их поддержка не достигла 50 процентов. Настоящая цель этого заявления – ободрить друг друга и партийный актив. Наша команда хорошо представлена ​​человеческими ресурсами и у них есть личные отношения, в том числе с представителями «Грузинской мечты», и мы прекрасно знаем, что да, актив правящей партии нужно поощрять, потому что они находятся в ослабленные позиции. Заявление Ираклия Кобахидзе должно воодушевить членов партии. Когда «Грузинская мечта» была на пике своей легитимности, она не набрала даже 50 процентов на пропорциональных выборах», — заявила Бучукури.



Для справки, председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «Грузинская мечта» может получить конституционное большинство в парламенте на парламентских выборах.







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