

Грузия на третьем месте по сближению с Евросоюзом

25.01.2024 14:04





Согласно индексу Форума гражданского общества Восточного партнерства Молдова является лидером по сближению с Евросоюзом, Украина – на втором месте, а Грузия – на третьем. Баллы распределились следующим образом:



Молдова — 0,7



Украина — 0,66



Грузия — 0,63



Армения — 0,61



Азербайджан — 0,47



Беларусь — 0,45



В последнем индексе оценивается прогресс стран, достигнутый с сентября 2021 года по ноябрь 2023 года по трем направлениям: демократия, хорошее управление и верховенство закона; конвергенция политики и устойчивое развитие.



В докладе подчеркивается, что Грузия потеряла важное место в показателях демократии, надлежащего управления и конвергенции политики.



«Показатели Грузии характеризовались значительной нисходящей траекторией, если не резким снижением во многих сферах, что отражает политическую поляризацию страны. Значительное снижение наблюдалось почти во всех тематических областях, отслеживаемых этим индексом (а именно, демократические права, выборы и политический плюрализм, борьба с коррупцией, механизмы защиты прав человека, подотчетность государства, независимые СМИ, государственное управление, рыночная экономика, свобода, безопасность и правосудие), окружающая среда и климатическая политика), за исключением свободы собраний



Уделение особого внимания участию, прозрачности и подотчетности может омолодить демократию в Грузии. Устранение неформального управления и олигархического влияния также является ключом к реализации демократических институтов, основанных на правилах, в соответствии с нормами членства в ЕС. В этот решающий момент страна теряет свой стратегический компас и основы своей внешней политики.



Снижение приверженности Грузии важным заявлениям ЕС и ее либеральная торговая политика, включая стратегическое сотрудничество с Китаем, могут стать критической проблемой для ЕС в будущем.



Противоречие между стремлением Грузии к членству в ЕС и ее нежеланием придерживаться внешнеполитического консенсуса ЕС является вопиющим. Хотя правительство Грузии представляет свою внешнюю политику как прагматичную, его модели голосования явно указывают на отход от нормативного подхода в стиле ЕС, основанного на ценностях», — говорится в докладе.



SOVA

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