

В Тбилиси прошел съезд российской «Партии мёртвых»

25.01.2024 14:24





Съезд российской «Партии мёртвых» прошел в Тбилиси в конце прошлой недели. Делегаты приняли решение о выдвижении политического трупа кандидатом в президенты РФ. Были сформулированы следующие лозунги: «Труп – в президенты», «труп лучше Путина», «Путин хуже трупа» и др.



«Партия мёртвых» – российский художественный проект, занимающийся арт-активизмом. Художник Максим Евстропов создал его в 2017 году. Он уехал из России после начала вторжения в Украину.



Как сообщили «Эху Кавказа» в «Партии мёртвых», съезд состоялся на территории заброшенных серных бань в грузинской столице. На нем был представлен и «кандидат-сюрприз» – грузинский политик, экс-министр обороны Ираклий Окруашвили.



«Так получилось, что в наше распоряжение попали неиспользованные агитационные материалы парламентских выборов 2020 года, в которых Окруашвили принимал участие, но, увы, не достиг успеха. Мы решили дать ему второй шанс – во-первых, исходя из экологических соображений (не пропадать же добру), во-вторых, жизнь – это непрерывный поток страданий, так что почему бы не сделать человеку приятное. Съезд, однако, не проголосовал за этого кандидата, и даже предложение сформировать инициативную группу для его выдвижения не получило поддержки (поскольку у мёртвых нет инициативы)», – сказано в отчете съезда.



В сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели обыски у активистов «Партии мёртвых». В декабре 2022-го стало известно, что российское МВД объявило в федеральный розыск Максима Евстропова.





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