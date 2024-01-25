

Прием заявлений семей беженцев, желающих поселиться в новостройках, продолжится до 1 марта

25.01.2024 14:31





Прием заявлений от семей вынужденных переселенцев, желающих поселиться в новостройках в Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси и Рустави, продолжится до 1 марта 2024 года.



Как отметили в Минздраве, Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц учло интересы семей беженцев и продлило срок подачи заявок на один месяц из-за высокого спроса.



Заявления принимаются в Домах юстиции по всей стране. Новое заявление должны заполнить все семьи, желающие получить квартиру в рамках программы переселения.



«До конца 2025 года вынужденным переселенцам будут предоставлены квартиры современных стандартов. Правительство Грузии реализует проект стоимостью 900 миллионов долларов по обеспечению жильем вынужденных переселенцев, в рамках которого будут расселены 13 тысяч семей вынужденных переселенцев», — говорится в сообщении Минздрава.











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