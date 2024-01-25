

Гудушаури: Сравнительно с Молдовой и Украиной Грузия не только не отстает, а и является передовой страной по ряду параметров

25.01.2024 16:24





Как можно так самоотверженно говорить о молдавском суде, что он опережает грузинскую судебную систему и является передовым. Это бесстыдство в сочетании с бесстыдством! - этим заявлением депутат от «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури откликается на Индекс Восточного партнерства, согласно которому Молдова лидирует в направлении сближения с ЕС, Украина на втором, а Грузия – на третьем месте.



По заявлению Гудушаури, сравнительно с Молдовой и Украиной Грузия не только не отстает, а и является передовой страной по ряду параметров.



Гудушаури сделал акцент на то, что Индекс Восточного партнерства составлен на основе данных местных неправительственных организаций.



«Их цель – создать туманность и неопределенность и такое представление о Грузии в глазах Запада, что будто страна регрессирует.



Мы не думаем, что сможем научить ряд неправительственных организаций любить свою страну и народ, хотя печально, что все, кроме этой деструктивной группы, ясно видят прогресс и развитие грузинского государства...



Когда подписываешься под такой ложью и абсурдом, неужели эти люди думают, что кто-то не умеет читать и писать, а интернет не дает возможности легко сравнить, что представляет собой грузинская судебная система и какая она в Молдове? - заявил Алуда Гудушаури.



Для справки, в Индексе Восточного партнерства 2023 года по сумме баллов Грузия занимает третье место после Молдовы и Украины. В частности, Молдова находится на первом месте с 0,7 балла, Украина на втором - с 0,66 балла и Грузия на третьем - с 0,63 балла.





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