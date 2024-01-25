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Бучукури: Политика «Мечты» привела к тому, что мы потеряли статус лидера
25.01.2024 16:25
Очень печально, что неправильная политика «Мечты» за последние 2-3 года привела к тому, что мы потеряли статус лидера не только в рамках ассоциированного «трио», но и в регионе, - заявила депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури, говоря об Индексе Восточного партнерства.
По ее словам, в докладе партнеры нашей страны говорят о регрессе Грузии за последние три года.
«К сожалению, не осталось места, где наши партнеры не говорили бы об отступлении страны. Это очень печально, потому что всего 3-4 года назад Грузия была страной, которой гордились как ЕС и Соединенными Штатами Америки, так и НАТО. Очень печально, что неправильная политика «Мечты» за последние 2-3 года привела к тому, что мы потеряли статус лидера не только внутри ассоциированного «трио», но и в регионе. Мы гордились своим статусом лидера, а сегодня этот статус потеряли. К сожалению, отчет Индекса Восточного партнерства является документом, подтверждающим это», - заявила Бучукури.
Для справки, в Индексе Восточного партнерства 2023 года Молдова занимает первое место, Украина - второе, а Грузия – третье. В документе отмечается, что первые два места подтверждают достижения Молдовы и Украины в плане реформ ЕС.
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