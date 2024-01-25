

Гурам Мачарашвили о Саломе Зурабишвили

25.01.2024 16:25





Депутат от «Силы народа» Гурам Мачарашвили назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили агентом и носителем интересов иностранной силы.



Как заявляет Мачарашвили, существует вероятность того, что за 2-3 месяца до выборов Саломе Зурабишвили присоединится к оппозиции, в результате чего, по оценке депутата, в будущем у нее не будет и тех небольших ресурсов, которыми она располагает сегодня.



«Есть вероятность того, что она присоединятся к оппозиции за 2-3 месяца [до выборов], что, конечно, будет «хорошо» потому, что у Зурабишвили уже не будет и тех остающихся у нее небольших ресурсов, и что главное, разумеется, обязательно произойдет раскол там, где вместе Гварамия, Мелия, Гахария, Хазарадзе и Зурабишвили», - заявил Мачарашвили.



На вопрос, с какой целью Саломе Зурабишвили хочет присоединиться к оппозиции, Мачарашвили отвечает: «Таков удел агента».



«Вообще, к сожалению, таков удел агента. Сейчас она проводит интересы иностранной силы, а статус, пожалуйста, назывем это как хотите. Когда включаешься в процесс проведения интересов иностранной силы, то тебя почти уже не спрашивают, где ты будешь, что будешь делать, с кем вступишь в коалицию и т.д.», - заявил Мачарашвили.





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