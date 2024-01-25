

Ираклий Гарибашвили встретился с послом Италии в Грузии

25.01.2024 16:26





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новым послом Итальянской Республики в Грузии Массимилиано Д’Антуоно.



Согласно информации правительства Грузии, на встрече ознакомительного характера глава правительства поздравил дипломата с назначением и пожелал ему успехов.



Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Италия является надежным партнером Грузии и две страны связывают общие европейские ценности. Было обращено внимание на важность исторического решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в ЕС и отмечено, что страна ценит важную роль Италии в этом процессе.



Премьер-министр поблагодарил дипломата за решительную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Грузии. В беседе была затронута важность дальнейшего углубления существующих связей между двумя странами в различных аспектах, в том числе в торгово-экономическом направлении. Стороны также обсудили существующее сотрудничество между Грузией и Италией в сферах обороны, образования и культуры.



Внимание также было обращено на положительные показатели экономики Грузии и благоприятной инвестиционной среде страны. Во встрече, состоявшейся в администрации правительства, приняла участие заместитель чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики Фабиола Альбанезе», — говорится в информации правительства Грузии.





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