

Дарчиашвили: Соглашение, подписанное между Грузией и Саудовской Аравией, выведет двустороннее сотрудничество на новую плоскость

25.01.2024 16:27





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили рассказал о подписании соглашения о создании Межправительственного координационного совета между Грузией и Саудовской Аравией и подчеркнул, что соглашение выведет двустороннее сотрудничество на новую плоскость.



По словам министра, к процессу осуществления соглашения будут привлечены различные министерства, что придаст новый импульс отношениям двух стран.



По словам принца Фейсала бен Фархана, решение о создании данного совета было принято в рамках визита премьер-министра Грузии в Саудовскую Аравию.



«Это соглашение является важной вехой в наших позитивных отношениях. Есть реальная возможность еще больше укрепить и перевести существующее сотрудничество между нашими странами на активный этап», — заявил Фейсал бен Фархан.



По словам Ильи Дарчиашвили, он уже пригласил своего коллегу в Грузию и планируется, что первая инаугурационная встреча межправительственной комиссии пройдет в Грузии, а после этого ежегодные встречи будут проводиться поочередно в Саудовской Аравии и Грузии.



«Это дает нам дополнительную возможность с большей интенсивностью контролировать динамику отношений», — заявил Илья Дарчиашвили.



Соглашение о создании Межправительственного координационного совета между Грузией и Королевством Саудовская Аравия было подписано в рамках визита Ильи Дарчиашвили в Саудовскую Аравию.





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