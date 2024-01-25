

Ираклий Надирадзе о контракте с компанией «забракованной» мэрией Тбилиси

25.01.2024 16:28





Председатель фракции «Национальное движение» в тбилисском городском собрании Ираклий Надирадзе прокомментировал решение Министерство инфраструктуры оформить контракт с компанией с которой ранее разорвала договор мэрия Тбилиси.



«Компания, которая ремонтировала проспект Церетели и которую Каха Каладзе выгнал и заявил, что работы выполняются некачественно, не могут быть выполнены в срок, через несколько дней после расторжения контракта вместо того, чтобы внести компанию в «черный список», Министерство регионального развития и инфраструктуры подписало с ней контракт на сумму около 15 миллионов лари.



Это примерно 11 км трассы Каспи-Ахалкалаки. Если задуматься, почему рухнул мост, почему рухнула дорога, то ответ прост – коррупция, кумовство. Компания, которая на самом деле должна быть в «черном списке», получает 15 миллионов лари и почему? Потому что эта компания и этот человек (владелец) имеют отношение к «Грузинской мечте»», — заявил Ираклий Надирадзе.



Напомним, Министерство инфраструктуры Грузии оформило соглашение на 15 миллионов лари с компанией RTD, которая ранее проводила ремонтные работы на проспекте Церетели в Тбилиси и не справилась с обязанностями, из-за чего мэрия расторгла с компанией контракт.





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