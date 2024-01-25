

Кадагишвили: Такая прямая оценка 4-миллионного рынка Грузии и 150-миллионного российского рынка

25.01.2024 16:30





Такая прямая оценка 4-миллионного грузинского рынка и 150-миллионного российского рынка - это обычный популизм, к которому часто прибегают Вашадзе и его братья. Это что-то вроде того, почему Грузия не запустила ракету в космос, - отметил депутат парламентского большинства Ираклий Кадагишвили, комментируя заявление лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе по поводу ухода иностранных компаний из России.



«Конечно, нельзя всерьез говорить о разнузданном популизме господина Вашадзе, поскольку нужно учитывать то, почему все мировые компании были представлены на российском рынке. Они были там, потому что Россия — это очень большой рынок, 150-миллионный рынок с высокой покупательной способностью. Следовательно, такая прямая оценка 4-миллионного рынка Грузии и 150-миллионного рынка России – это обычный популизм,к которому часто прибегают Вашадзе и его братья. Никакая особая компания не переходила в Азербайджан по этой причине. Если посмотреть на отношения между Евросоюз и Азербайджаном, вы поймете, что, наоборот, Евросоюз иногда призывает к введению санкций против Азербайджана, исходя из его отношений с Арменией. Поэтому это обычная ложь, не имеющая ничего общего с реальностью. Это что-то вроде того, почему Грузия не запустила ракету в космос», - заявил Кадагишвили.



Напомним, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что в 2022-2023 годах более 500 иностранных компаний покинули российский рынок, однако ни одна из них не пришла в Грузию. В частности, как отмечает Вашадзе, речь идет о 2 млн рабочих мест в таких компаниях, как: Mercedes, Volkswagen, Apple, Google, Amazon, Ferrari и др. По его же словам, если бы в Грузии было осуществлено всего 5-7% упомянутых инвестиций, это решило бы проблему безработицы в стране.





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