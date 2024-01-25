

Лидер «Стратегии Агмашенебели»: почему компании, ушедшие из РФ, не вошли в Грузию?

25.01.2024 16:31





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявляет, что одна из причин безработицы, роста цен и тяжелой экономической ситуации в стране – отказ от работы над привлечением крупных инвесторов. В 2022-2023 годах более 500 иностранных компаний покинули российский рынок, однако ни одна из них не открыла представительство в Грузию, заявляет оппозиционер:



«Главный вопрос — куда делись эти компании? Они в Азербайджане, Турции, Казахстане, Узбекистане, Дубае, Болгарии, Израиле и других странах. Ни одна из этих компаний не пришла в Грузию. Почему, например, компании, ушедшие из России, пошли в Азербайджан, а не в Грузию?



Причина вполне конкретная, к сожалению, олигархический «клан» Бидзины Иванишвили управляет этой страной так, что независимые авторитетные международные компании не входят сюда для вложения инвестиций, поэтому у нас безработица, рост цен и тяжелейшая экономическая ситуация.



Туда, где система управляется посредством коррупции, неформального правления, кланового суда, инвестиции не поступают.



Если бы хотя бы 5-7% этих инвестиций поступили в Грузию, это уже решило бы проблему безработицы в стране. Наша главная задача в этом году – освободить Грузию и начать процесс мощного экономического развития. Мы будем в контакте со всеми этими компаниями и в случае победы введем их в страну, чтобы у граждане Грузии была достойная и хорошо оплачиваемая работа», — заявил Вашадзе.



На заявление оппозиционера ответили представители правящей партии. Депутат парламентского большинства Ираклий Кадагишвили считает неверной сравнение грузинского и российского рынков:



«Конечно, нельзя всерьез говорить о разнузданном популизме господина Вашадзе, поскольку нужно учитывать, почему все мировые компании попали на российский рынок – потому, что Россия — очень большой рынок, рынок с высокой покупательной способностью», — сказал Кадагишвили.



Источник: СОВА

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