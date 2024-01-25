

Анри Оханашвили встретился с послом США

25.01.2024 17:12





Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили провел рабочую встречу ознакомительного характера с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган.



По информации пресс-службы парламента, стороны обсудили приоритетные вопросы повестки дня комитета по юридическим вопросам и перспективы сотрудничества.



«На встрече мы обсудили много важных для нашей страны вопросов. Я поблагодарил посла за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также за вклад, который они внесли в поддержку процесса предоставления Грузии статуса страны-кандидата.



Мы также поговорили о девяти пунктах, представленных Евросоюзом, над которыми мы работаем, и договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, как в отношении этих девяти приоритетов, так и других вопросов, что, я думаю, будет способствовать и углубит дальнейшее развитие тесного партнёрского сотрудничества между нашими странами», — заявил Анри Оханашвили.





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