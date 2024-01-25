|
|
|
Анри Оханашвили встретился с послом США
25.01.2024 17:12
Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили провел рабочую встречу ознакомительного характера с послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган.
По информации пресс-службы парламента, стороны обсудили приоритетные вопросы повестки дня комитета по юридическим вопросам и перспективы сотрудничества.
«На встрече мы обсудили много важных для нашей страны вопросов. Я поблагодарил посла за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также за вклад, который они внесли в поддержку процесса предоставления Грузии статуса страны-кандидата.
Мы также поговорили о девяти пунктах, представленных Евросоюзом, над которыми мы работаем, и договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, как в отношении этих девяти приоритетов, так и других вопросов, что, я думаю, будет способствовать и углубит дальнейшее развитие тесного партнёрского сотрудничества между нашими странами», — заявил Анри Оханашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна