

Оханашвили: Очередной раунд будет посвящен обсуждению девяти приоритетов рабочего формата

25.01.2024 17:12





По заявлению председателя комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили, 29 января состоится рабочая встреча с политическими группами и представителями гражданского общества по поводу плана из девяти пунктов.



По его словам, очередной раунд будет посвящен обсуждению девяти приоритетов рабочего формата.



«Мы объявляли, что будет предусмотрен такой формат работы, где будет возможность участия и обсуждения представителей парламентского большинства и оппозиции. Мы их пригласим, от них зависит, будут они участвовать или нет. По каждому вопросу будет обсуждение», — заявил Анри Оханашвили.





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