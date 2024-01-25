

Движение «Khma» требует освободить своих соучредителей у здания Тбилисского суда

25.01.2024 17:14





Митинг проходит сегодня во дворе Тбилисского городского суда в поддержку членов и соучредителей движения «Khma» (Голос) Гиорги Хасая и Како Чикобава.



Оба были задержаны во время стычек с полицией на акции против выселения из квартиры семьи должников на улице Кекелидзе в Тбилиси. Им предъявлены обвинения по уголовной статье и грозит от трех до шести лет лишения свободы. Прокуратура требует избрать предварительное заключение в качестве меры пресечения.

Гиорги Хасая — аспирант кафедры антропологии в Университете Илии;

Како Чикобава — преподаватель истории Грузии в Тбилисском госуниверситете.



Движение требует немедленного освобождения и прекращения преследования соратников.



Полиция задержала на Кекелидзе 20 человек, двое были оштрафованы на 2 тысячи лари, еще десятерых отпустили, для восьми задержанных судебные процессы предстоят. Обвинения по уголовным статьям предъявлены только Хасая и Чикобава, остальные проходят по кодексу административных правонарушений.



Шесть участников акции на Кекелидзе заявили о применении к ним чрезмерной силы и нанесении телесных повреждений со стороны сотрудников Национального бюро исполнения и МВД при задержании. Двое пожаловались на словесные оскорбления со стороны полицейских, а три человека заявили, что им не объяснили причину задержания и не предоставили информацию об их правах.



Тем временем женщина, в поддержку которой собралась акция на Кекелидзе, договорилась и подписала мировое соглашение с новой владелицей квартиры.





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