|
|
|
Членам движения «Голос», задержанным на акции против выселения, грозит от 3 до 6 лет заключения
25.01.2024 17:15
Членам движения «Голос» Георгию Хасая и Како Чикобава, арестованным 23 января на митинге против выселения Кекелидзе, прокуратура предъявила официальные обвинения.
Хасая и Чикобава предъявлено обвинение по статье 187 УК (причинение вреда имуществу в группе), часть 2. Обоим предъявлено обвинение в повреждении автомобиля Национального бюро исполнения наказаний. Им грозит лишение свободы от 3 до 6 лет.
По словам адвоката задержанных Гуро Имнадзе, прокуратура должна сегодня обратиться в суд по поводу задержания Хасая и Чикобава, после чего у суда будет 24 часа на протоколирование процесса.
23 января, правоохранительные органы выселили семью из квартиры, расположенной по адресу Кекелидзе N1 в Тбилиси. Правоохранители с помощью спецтехники взломали дверь и вывели людей наружу.
Одновременно с выселением на улице Кекелидзе собрались возмущенные граждане. Вскоре между гражданами и правоохранительными органами произошло физическое противостояние. По данным МВД Грузии, всего на акции против выселения полиция задержала 20 человек.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна