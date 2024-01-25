

Членам движения «Голос», задержанным на акции против выселения, грозит от 3 до 6 лет заключения

25.01.2024 17:15





Членам движения «Голос» Георгию Хасая и Како Чикобава, арестованным 23 января на митинге против выселения Кекелидзе, прокуратура предъявила официальные обвинения.



Хасая и Чикобава предъявлено обвинение по статье 187 УК (причинение вреда имуществу в группе), часть 2. Обоим предъявлено обвинение в повреждении автомобиля Национального бюро исполнения наказаний. Им грозит лишение свободы от 3 до 6 лет.



По словам адвоката задержанных Гуро Имнадзе, прокуратура должна сегодня обратиться в суд по поводу задержания Хасая и Чикобава, после чего у суда будет 24 часа на протоколирование процесса.



23 января, правоохранительные органы выселили семью из квартиры, расположенной по адресу Кекелидзе N1 в Тбилиси. Правоохранители с помощью спецтехники взломали дверь и вывели людей наружу.



Одновременно с выселением на улице Кекелидзе собрались возмущенные граждане. Вскоре между гражданами и правоохранительными органами произошло физическое противостояние. По данным МВД Грузии, всего на акции против выселения полиция задержала 20 человек.





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