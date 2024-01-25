

Суд приговорил Акакия Чикобава и Георгия Хасая, задержанных по делу о беспорядках на улице Кекелидзе, к тюремному заключению

25.01.2024 19:02





23 января, при выселении семьи из квартиры, расположенной на улице Кекелидзе в Тбилиси, были задержаны Акакий Чикобава и Георгий Хасая, в отношении которых было начато уголовное дело. Судья огласил решение суда несколько минут назад.



Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры с указанным решением. Вердикт судьи сопровождался шумом и выкрикиваниями. Близкие задержанных требуют их освобождения.



Прокурор Роин Хинтибадзе заявил на сегодняшнем судебном процессе, что преступление, совершенное подсудимыми, подтверждается показаниями свидетелей и видеодоказательствами, согласно которым, задержанные повредили автомобиль Бюро исполнения.



Что касается позиции самих обвиняемых, то Акакий Чикобава и Георгий Хасая частично признают свою вину. По их словам, повредив автомобиль Бюро исполнения, они пытались отвлечь внимание, чтобы остановить процесс выселения.



Как пояснил прокурор, преступление относится к тяжкой категории и предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.





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