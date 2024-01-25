

Врачи Республиканской больницы собираются протестовать у Минздрава Грузии

25.01.2024 19:43





Масштабную акцию протеста анонсировали на пятницу врачи тбилисской Республиканской больницы, протестующие против сноса клиники.



«Это касается не только сотрудников и врачей Республиканской больницы, страна остается без крупнейшей государственной клиники как минимум на 4 года, и мы не можем этого допустить», — заявил врач Малхаз Гогуа.



На этой неделе правительство объявило, что здание больницы не подлежит реконструкции, будет снесено и построено заново. Медперсоналу, до тысячи человек, предложили переводы в другие клиники и денежные компенсации.



«Наше требование, чтобы не прекращалась работа больницы и не распускали коллектив, который работает вместе долгие годы», – сказал врач Леван Гаподзе.



Акция протеста у Минздрава в пятницу начнется в 15:00. Участники будут настаивать на встрече с министром здравоохранения.



В Минздраве Грузии говорят, что почти бывшего медперсонала Республиканской больницы уже согласились на предложенные компенсации и предложения по трудойстройству.



* Республиканская больница, имеющая статус университетской клиники, была построена в начале 1970-х годов. Минздрав обещает построить ее заново в течение 36-48 месяцев. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, детский онкогематологический центр, центральный банк крови, учебные пространства, библиотеку. Республиканская больница — одна из немногих в центре города, многие клиники были выведены на окраины.





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