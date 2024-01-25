

Студенты ТГУ подписали письмо в поддержку лектора, задержанного на акции против выселения семьи Хатаишвили

25.01.2024 19:53





Письмо в поддержку задержанного преподавателя истории Грузии Акакия Чикобава, которому грозит до 6 лет колонии по делу о порче автомобиля Национального исполнительного бюро, опубликовало «Майское студенческое движение». На момент публикации его подписали 178 человек.



В открытом письме студенты выражают поддержку задержанному и отмечают, что он был единственным лектором, который публично поддержал учащихся в их требовании обеспечить общежития. Студенты называют Чикобаву «надежной опорой».



Цитата. «Акакий Чикобава для нас выдающийся лектор. Не только потому, что его лекции всегда отличаются глубиной, энергией и юмором, но и потому, что он всегда готов встать рядом с теми, кто в этом нуждается — отстраненным студентом, семьей, находящейся на грани выселения, бастующим рабочим… Он для нас надежная опора, заменить которую мы никому не позволим», — пишут студенты.



Кстати. В письме также поддержали аспиранта университета Илии Гиорги Хасая, которого вместе с Чикобава задержали 23 января на митинге на Кекелидзе, 1. Их обвиняют в порче автомобиля Национального исполнительного бюро. Им грозит от трех до шести лет лишения свободы. Первые судебные заседания по этому делу запланированы на 25 января.



Учащиеся отмечают, что если Акакия Чикобаву и Гиорги Хасая не освободят, они выйдут протестовать.







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