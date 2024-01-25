

Автобусные полосы планируют оборудовать в Диди Дигоми

25.01.2024 19:55





После завершения ремонта на проспекте Церетели мэрия Тбилиси обещает оборудовать полосы для автобусов на аллее Агмашенебели и проспекте Маршала Геловани. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе 24 января.



Детали. По словам Каладзе, сейчас выехать из Диди Дигоми — «большая проблема». «Чтобы помочь жителям Диди Дигома выехать, а общественному транспорту не застревать на аллее Агмашенебели, необходимо обустроить автобусные полосы. Это необходимо и на проспекте Маршала Геловани», — цитирует мэра Business Insider.



На совещании Каладзе поручил вице-мэру Иракли Хмаладзе и руководителю Агентства транспорта и городского развития Виктору Цилосани начать работу над планом действий и установить сроки работ.



Контекст. В ноябре 2023-го Каладзе сообщил, что в конце января 2024 года в Тбилиси запустят 18-метровые автобусы. Они будут курсировать на четырех маршрутах: № 301, №3 02, № 308 и № 314.





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