

Грузинская делегация поддержала резолюцию ПАСЕ по делу о депортации украинских детей

25.01.2024 21:49





Грузинская делегация поддержала резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая оценивает депортацию украинских детей во время войны как геноцид украинского народа.



По итогам голосования за резолюцию, по которой голосовали недавно, проголосовали Леван Бежашвили, Хатия Цилосани — от «Грузинской мечты» и Кетеван Туразашвили — от партии Алеко Элисашвили «Граждане».



«Война не пощадила ни одного украинского ребенка. Украинские дети, которые являются особенно уязвимыми жертвами, никогда не должны использоваться как средство оказания давления или как военные трофеи», — говорится в документе.



В докладе подчеркивается, что все украинские дети имеют право пользоваться правами и свободами, закрепленными в соответствующих международных документах по правам человека, и что права и наилучшие интересы ребенка должны преобладать при принятии решений, касающихся их.



В докладе подчеркивается необходимость расширения сотрудничества между различными сторонами и механизмами и объединению усилий по возвращению детей.





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