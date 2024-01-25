

Джеймс О'Брайен: Мы рассматриваем Грузию как критически важного партнера для безопасности Черного моря

25.01.2024 21:51





В этом году в Грузии пройдут очень важные парламентские выборы. Мы поддерживаем международную наблюдательную миссию и будем работать с ней. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.



По словам О'Брайена, Грузия является важным партнером.



«Мы рассматриваем Грузию как критически важного партнера для безопасности Черного моря... Если посмотреть на то, что происходит - страны Центральной Азии ищут торговые пути, которые касаются не только Китая или России. Они построили много инфраструктуры, которая проходит через Россию, и теперь хотят построить другую инфраструктуру. Это означает, что он [черноморский подводный кабель] идет через Каспийское море в Азербайджан, затем в Грузию, и мы надеемся на соглашение с Арменией и Турцией.



В этом году в Грузии пройдут очень важные парламентские выборы. Мы твердо поддерживаем международную наблюдательную миссию. Мы будем работать с этой миссией», - заявил О'Брайен.





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