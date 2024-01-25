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Саакашвили набрал вес, но его психоневрологическое состояние почти не изменилось - консилиум врачей


25.01.2024   22:50


Члены консилиума Народного защитника посетили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».

Как сообщил СМИ член консилиума невролог Тенгиз Цуладзе после выхода из клиники, Саакашвили прибавил в весе, хотя с неврологической точки зрения его состояние практически не изменилось.

По его оценке, говорить о переводе Саакашвили в тюрьму преждевременно.

«Нейропатия, как это было в старых заключениях, потеря равновесия, все та же. Что касается психологического состояния, то я считаю, что оно нестабильное, оно тоже не изменилось. На мой взгляд, депрессия есть, и тревога остаётся. Я считаю, что говорить о его переводе преждевременно, потому что, если его переведут, то через несколько недель, если не через несколько дней, может быть придется возвращать его обратно. Стабильное и улучшенное состояние пациента — заслуга медицинского персонала, и будет оптимальным, если государство учтет рекомендации CPT», — заявил Тенгиз Цуладзе.

Кроме того, по словам анестезиолога-реаниматолога Георгия Григолия, Саакашвили на данный момент весит 77 килограммов.

«Явления анорексии и кахексии с точки зрения медицины здесь потихоньку преодолеваются врачами. К сожалению, психоневрология остается практически на том же уровне, у него тревожность, он нервничает, обстановка не изменилась. Если не считать медицинских услуг, эта среда ничем не отличается от пенитенциарной. Именно об этом говорится в международном заключении, что если не изменить окружающую среду, его полная реабилитацию, в данном случае, не восстановится психоневрологическое состояние, которое является самым главным и может вызвать соматические нарушения вторично. Он весит 77 килограммов 400 граммов», — заявил Георгий Григолия.


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