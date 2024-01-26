

«Стратегия Агмашенебели» планирует принять участие в анонсированной встрече в связи с планом из 9 пунктов

26.01.2024 11:58





«Стратегия Агмашенебели» планирует принять участие в анонсированной встрече в связи с планом из 9 пунктов.



Как заявил журналистам один из лидеров партии Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели» снимает вопрос касательно «вход-невхода» и готова к участию в любом формате.



«Мы будем примем участие во всех форматах, потому что это заказ граждан Грузии, и мы не хотим вести дискуссию с «Грузинской мечтой», должны ли мы входить или не входить. Мы хотим провести дискуссию по содержанию, поэтому снимаем вопрос касательно того, входить или нет, и сейчас проведем дискуссию касательно содержания. Мы точно знаем, что «Грузинская мечта» не собирается вести ни деолигархизацию, ни судебную, ни избирательную, ни антикоррупционную реформу, ни в плане совместимости с западным курсом, ни отказываться от антизападной риторики», - заявил Манджгаладзе.





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