

Никол Пашинян посетит сегодня Грузию с рабочим визитом

26.01.2024 12:02





Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сегодня прибудет в Грузию с рабочим визитом .



Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



По их данным, премьер-министра Армении примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



«В рамках визита запланирована встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с глазу на глаз, после которой под руководством глав правительств Грузии и Армении состоится заседание межправительственной экономической комиссии Грузия-Армения.



В 17:00 будут сделаны совместные заявления премьер-министров Грузии и Армении для СМИ», - отмечается в информации, распространенной администрацией правительства.





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