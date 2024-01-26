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Никол Пашинян посетит сегодня Грузию с рабочим визитом


26.01.2024   12:02


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сегодня прибудет в Грузию с рабочим визитом .

Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.

По их данным, премьер-министра Армении примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«В рамках визита запланирована встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с глазу на глаз, после которой под руководством глав правительств Грузии и Армении состоится заседание межправительственной экономической комиссии Грузия-Армения.

В 17:00 будут сделаны совместные заявления премьер-министров Грузии и Армении для СМИ», - отмечается в информации, распространенной администрацией правительства.


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