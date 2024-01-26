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Никол Пашинян посетит сегодня Грузию с рабочим визитом
26.01.2024 12:02
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сегодня прибудет в Грузию с рабочим визитом .
Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.
По их данным, премьер-министра Армении примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«В рамках визита запланирована встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с глазу на глаз, после которой под руководством глав правительств Грузии и Армении состоится заседание межправительственной экономической комиссии Грузия-Армения.
В 17:00 будут сделаны совместные заявления премьер-министров Грузии и Армении для СМИ», - отмечается в информации, распространенной администрацией правительства.
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