

Глава Минсельхоза Грузии встретился с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства

26.01.2024 12:20





Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия встретился в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским.



Информацию распространяет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



По сообщению ведомства, еврокомиссар отметил, что предоставление Грузии статуса кандидата со стороны ЕС является очень важным шагом вперед. Грузия предприняла соответствующие шаги для достижения этой цели.



Отар Шамугия отметил на встрече, что уже создана рабочая группа для координации выполнения рекомендаций и разработки плана действий. Согласно рекомендациям, представленным Евросоюзом, рабочая группа определит все меры и потребности, которые необходимы для эффективного и своевременного осуществления соответствующих мероприятий по осуществлению упомянутых рекомендаций.



Как заявил еврокомиссар, Грузия успешно выполняет рекомендации Еврокомиссии и имеет прогресс. Вступление Грузии в Евросоюз будет важно не только для Грузии, но и для Евросоюза, а также для безопасности всего мира.







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