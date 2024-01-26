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Министр образования Грузиит встретился с премьер-министром Азербайджана


26.01.2024   12:34


Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в Баку принял министра образования, науки и молодежи Грузии Георгия Амилахвари.

По сообщению Министерства образования, стороны обсудили долгосрочное стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, а также вопросы углубления сотрудничества.

«Было отмечено, что в дальнейшем секторальное партнерство между странами будет еще больше укрепляться, в том числе особый акцент будет сделан на совместные проекты, которые будут осуществляться в сфере образования и науки.

Георгий Амилахвари поблагодарил премьер-министра Азербайджана за гостеприимство и отметил, что тесное партнерство между Грузией и Азербайджаном в сфере образования и науки поможет еще больше сблизить страны. По словам Георгия Амилахвари, с министерством образования Азербайджана ведется интенсивное сотрудничество в целях реализации совместных образовательных проектов.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов выразил большое уважение к Грузии и грузинскому народу, а также полную готовность к укреплению будущего сотрудничества.

На встрече присутствовали первый заместитель министра образования, науки и молодежи Александр Цуладзе, заместитель Нодар Папукашвили и посол Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патаридзе», — отмечается в информации ведомства.


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